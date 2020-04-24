В Александровской больнице заканчиваются места - Кличко [ Редактировать ]
В инфекционном отделении Александровской больнице Киева заканчиваются места для больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирус. И сегодня инфекционное отделение там почти заполнено. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать больных коронавирус. Это еще до 100 коек", - заявил Кличко.
Кроме того, в Киеве определено 14 медучреждений первой и второй волны для приема инфицированных. Они смогут принять 1700 пациентов. В случае очень плохого сценария развития событий украинская столица сможет развернуть до 7000 коек. Для помощи пациентам в очень тяжелом состоянии есть 400 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Мэр Киева сообщил, что на днях меценаты передали медикам Александровской больницы портативную изолированную палату.
"Это - герметичная капсула, которая имеет кислородную маску и встроенные рукавицы, что позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницу на обследование, не подвергая окружающих опасности", - рассказал Виталий Кличко.
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