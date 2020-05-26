COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
341 людина одужала в Україні від коронавірусної хвороби минулої доби. Про це повідомили в МОЗ. Тож на сьогодні вилікувалося вже сім тисяч п'ятсот сімдесят п'ять людей.
644 - померли. Натепер в Україні підтверджено 21 584 випадки COVID-19, з них понад 4 тисячі - серед медиків та понад півтори тисячі - серед дітей. Найбільше нових випадків інфікування за останню добу зафіксовано у Львівській області - 45, Рівненській - 41 та у Києві - 58. У МОЗ також розповіли, які послаблення карантину чекають на українців із 1-го червня.
Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України:
З першого червня, якщо вдасться досягнути певні індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять групами не більше 10 осіб, наприклад розпочнуть роботу автошколи. Також планується з 1 червня запуск залізничного і міжобласних перевезень автомобільним транспортом.
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