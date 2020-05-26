ВООЗ хоче відправити до Китаю міжнародних експертів, щоб з'ясувати походження коронавірусу. Про це заявили в організації. У повідомленні зазначено, що у КНР готові до співпраці. Утім, конкретно дату початку досліджень ВООЗ назвати ще не готова.

Нагадаю, вважається, що коронавірус поширився з китайського міста Ухань, а саме з продуктового ринку. Утім, багато світових лідерів не відкидають, що СOVID до нульового пацієнта потрапив через недогляд в уханській лабораторії вірусології.