Походження коронавірусу: ВООЗ відправить до Китаю міжнародних експертів [ Редактировать ]
ВООЗ хоче відправити до Китаю міжнародних експертів, щоб з'ясувати походження коронавірусу. Про це заявили в організації. У повідомленні зазначено, що у КНР готові до співпраці. Утім, конкретно дату початку досліджень ВООЗ назвати ще не готова.
Нагадаю, вважається, що коронавірус поширився з китайського міста Ухань, а саме з продуктового ринку. Утім, багато світових лідерів не відкидають, що СOVID до нульового пацієнта потрапив через недогляд в уханській лабораторії вірусології.
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