Google возвращает сотрудников в офисы [ Редактировать ]
Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что компания планирует открыть офисы "в большем количестве городов" начиная с 6 июля. В то же время он не уточнил, о каких именно городах идет речь. Об этом пишет CNN.
По его словам, сначала офисы Google будут использовать 10% своего пространства. К сентябрю сотрудникам разрешать наполнить 30% пространства в офисе.
"У нас будут строгие меры по охране труда и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение руководящих принципов социального дистанцирования и санитарии. Поэтому офис будет выглядеть и чувствовать себя не так, как когда вы ушли", - сообщил Пичаи.
Отмечается, что решение начать повторное открытие офисов Google отличается от Twitter и Facebook, которые объявили о планах поддерживать удаленную работу на постоянной основе в будущем.
Ранее мы писали, что Google закрывает один из популярных сервисов.
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