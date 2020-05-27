Куди зникли королівські відступники - принц Гаррі із дружиною Меган Маркл? Уже минуло два місяці відтоді, як вони розпочали життя за порогом монаршої родини. Наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька все дізналася.

Королівське подружжя облаштувалося на цих пагорбах Беверлі-Гіллз у Лос-Анджелесі. Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та сином Арчі оселилися в розкішному особняку. Неподалік серця світової кіноіндустрії - Голлівуду. Такий вибір місця проживання преса називає невипадковим. Мовляв, герцогиня Сассекська планує повернутися на великі екрани.

"Просто неможливо мати тривалі стосунки, хіба що ти знайдеш когось із однаковим графіком роботи, але й це не спрацює, бо вони теж будуть постійно зайняті".

До весілля з принцом Гаррі Меган знімалася в телесеріалах. Роль Рейчел у "Форс-мажорах" стала її найвідомішою роботою. І частково герцогиня Сассекська вже повернулася до кіновиробництва. Вона озвучила документальний фільм "Слон" для студії Дісней.

"Їх чекають різні небезпеки, різні шляхи, але однакова мета - рай".

Скільки заплатили дружині принца за озвучування - невідомо. Але гроші з прокату цієї стрічки підуть на благодійність. Їх передадуть організації, що займається збереженням дикої природи. А далі, за слухами з Голлівуду, Меган Маркл претендує на роль супергероїні, не менше. Щось на кшталт Капітана Марвел.

От тільки незрозуміло, чим же в цей час займатиметься її чоловік.

Пенні Джуніор, авторка королівських біографій:

Я підозрюю, що принцу Гаррі зараз нелегко. Боюся, з ним станеться те саме, від чого він рятував Меган. Адже в Англії вона почувалася відірваною від друзів, від роботи, від усього минулого, але тепер Гаррі опинився в такій самій ситуації.

Із Великої Британії подружжя переїхало через надмірну увагу преси. Кожен їхній крок відстежувався. А жовті видання не соромилися перекручувати й додумувати факти. Тож коли сім'я оголосила про відхід від публічності, це не стало несподіванкою. Тим більше що йшлося про усамітнення в Канаді. Але переїзд у Лос-Анджелес дає зрозуміти - принц із дружиною воліють бути серед багатих і знаменитих.

Ось це відео подружжя зняло на початку місяця. На перший день народження сина. Меган читає улюблену книжку Арчі, а принц знімає на телефон.

Ролик опублікувала організація, яка допомагає дітям і сім'ям, які постраждали від коронавірусу. Тобто Гаррі та Меган продовжують займатися благодійністю, як робили це у Великій Британії. Але королівські експерти кажуть - вони встигли завдати непоправного удару по іміджу монаршої сім'ї.

Уже минуло два місяці відтоді, як Гаррі та Меган повністю відійшли від королівських обов'язків. Утім, чимало прихильників монаршої сім'ї все ще сподіваються, що подружжя схаменеться й повернеться до вірнопідданих.