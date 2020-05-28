Над Турцией взорвался яркий объект (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 28 мая в небе над Турцией взорвался яркий "вероятный метеорит". Об этом сообщает Daily Sabah.
Предполагаемый метеорит был виден в нескольких провинциях на севере Турции в среду вечером. Полиция провинции Трабзон подтвердила, что свидетелями был замечен "светящийся шар".
Очевидцы говорят, что светящийся объект был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсель и Ардахан и другие.
A supposed meteorite was seen in several provinces in northern Turkey on Wednesday eveninghttps://t.co/AesTrnu8Yx— DAILY SABAH (@DailySabah) May 27, 2020
Ранее мы сообщали, что компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель с 60 спутниками на борту. Они станут частью глобальной интернет-сети.
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