В ночь на 28 мая в небе над Турцией взорвался яркий "вероятный метеорит". Об этом сообщает Daily Sabah.

Предполагаемый метеорит был виден в нескольких провинциях на севере Турции в среду вечером. Полиция провинции Трабзон подтвердила, что свидетелями был замечен "светящийся шар".

Очевидцы говорят, что светящийся объект был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсель и Ардахан и другие.

