Илон Маск запустил новую "интернет-ракету" (видео) [ Редактировать ]
Компания Space X вывела на орбиту ракету-носитель, в которую поместили 60 спутников для запуска глобальной интернет-сети.
Об этом сообщает пресс-служба Space X.
По информации, Falcon 9 взлетела с космодрома во Флориде, одна из ступеней смогла отделится и совершить успешную посадку на площадке.
Известно, что ступени удалось совершить горизонтальное приземление на плавучую платформу в Атлантическом океане.
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