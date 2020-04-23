Компания Space X вывела на орбиту ракету-носитель, в которую поместили 60 спутников для запуска глобальной интернет-сети.

Об этом сообщает пресс-служба Space X.

По информации, Falcon 9 взлетела с космодрома во Флориде, одна из ступеней смогла отделится и совершить успешную посадку на площадке.

Известно, что ступени удалось совершить горизонтальное приземление на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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