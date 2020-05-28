Скандал в "Укравтодорі". Його очільник Олександр Кубраков - упевнений: проти нього почали інформаційну атаку, аби зняти з посади. Бо він не хоче працювати за старими корупційними схемами. У Кубракова є й докази: запис телефонної розмови. Що на плівках? І хто саме почав атаку на голову автодора - дивіться далі.

Олександр Кубраков, голова "Укравтодору":

Проти мене, як очільника "Укравтодору", розпочалася інформаційна кампанія, вона досить брудна. Ми точно чули, ви теж чули на цих записах, що ця кампанія замовна.

Про це голова "Укравтодору" Олександр Кубраков розповідає журналістам перед входом в управління СБУ. Говорить, що мета чорної медіа-атаки скинути його з посади. А записи, про які говорить пан Кубраков - це телефонні розмови президента Всеукраїнської дорожньої асоціації Артема Гриненка.

Мне надо, чтобы ушел Кубраков. Чтобы мы с моей компанией могли работать, а не то, что он сейчас устроил. Вот моя задача - как его убрать.

На плівках пан Гриненко скаржиться співрозмовнику, що до учасників тендерів - ставлять занадто "високі" вимоги, і не дають працювати за звичними "схемами".

Взятки брали все главы Укравтодора, но не выкидывали с рынка наши компании и другие компании. Вот что он сделал.

Олександр Кубраков усе це вважає цілеспрямованою інформаційною атакою проти себе.

Олександр Кубраков, голова "Укравтодору":

Це нас відволікає, у нас дуже амбітні плани, які важко виконати, в цьому році побудувати 4200 км доріг в цьому році, якщо порівнювати, це 5-6 разів більше, ніж в попередніх.

Інший фігурант скандалу президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко - всі закиди заперечує. Навіть більше - звинувачує "Укравтодор" в інформ-атаці на себе.

Артем Гриненко, президент всеукраїнської дорожньої асоціації:

Понимаете, мы представители бизнеса, я глава ассоциации, я представляю большую часть дорожно-строительных компаний, которые не распоряжаются бюджетными средствами. У нас нет доступа к бюджетным средствам, я бизнесмен. Мы сегодня обращаемся с иском в суд о защите чести и достоинства.

Оприлюднені телефонні розмови Гриненко називає змонтованими. Тим часом ці записи голова "Укравтодору" вже передав в СБУ. Разом із заявою.

Олександр Кубраков, голова "Укравтодору":

Ми передали до служби безпеки відповідну заяву, щодо тих записів, які були оприлюднені раніше.

Чим закінчиться цей "касетний скандал"? Тепер цим питанням займатиметься СБУ та, ймовірно, суд.