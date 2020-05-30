Мэр Киева Виталий Кличко намерен в третий раз баллотироваться на пост столичного градоначальника. Об этом он заявил в интервью Радио "НВ".

"Предварительно могу сказать - да, я буду участвовать в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации. Мы уже много сделали, но нам нужно еще многое сделать для того, чтобы мы отвечали ключевым стандартам европейского города - что касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида нашего города", - сказал Кличко.

При этом политик и бывший спортсмен отметил, что он и его команда официально объявят об участии в выборах после того, как они будут объявлены.

Также Виталий Кличко не исключил возможности ребрендинга партии "Удар" перед выборами. По его словам, на данный момент уже многие члены партии готовятся к выборам.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы... В каком формате мы будем участвовать, будет ли партия "Удар", будет ли ребрендинг, мы сможем заявить ближайшее время", - отметил Кличко.

Напомним, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.