Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже во второй раз поднялись на борт корабля Crew Dragon компании SpaceX, который планируют 30 мая в 22.00(Киев) запустить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к Международной космической станции.

45-е космическое крыло ВВС США сообщило, что в районе запуска пилотируемой миссии Crew Demo-2 есть 50% вероятности, что погодные условия помешают запуску космического корабля 30 мая в 3:22 p.m. EDT (22:22 по Киеву) и 40% вероятности, что запустить астронавтов в космос не получится и в воскресенье 31 мая в 3:00 p.m. EDT (22:00 по Киеву).

Плохая погода в штате Флорида, где расположена стартовая площадка на мысе Канаверал, связанная с тропической бурей Бертой. При этом, в NASA заявляют, что для безопасного запуска корабля должна быть не только ясная погода на стартовой площадке, но и в океане, куда в случае аварийной ситуации приводнится капсула с экипажем корабля. А глава NASA подчеркнул, что безопасность астронавтов - главный приоритет агентства. Если же Crew Dragon таки удастся запустить Crew Dragon 30 мая, то экипаж пилотируемой миссии сможет попасть на борт МКС уже 31 мая.

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Ранее в NASA допустили перенос запуска на несколько дней. "SpaceX запросила возможность резервного запуска во вторник, 2 июня",- говорится в сообщении Национального аэрокосмического агентства США.

Напомним, исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был сорван в ночь на 28 мая из-за неблагоприятной погоды.