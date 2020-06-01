Іран не відправлятиме Україні "чорні скриньки" збитого літака [ Редактировать ]
Іран вирішив не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського Боїнга, який збили у січні. за повідомленням місцевих ЗМІ, їх передадуть, імовірно, Франції.
Україна не раз закликала Іран якнайшвидше надати чорні скриньки літака для розшифрування та розслідування трагедії. Нагадаю, Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, збили в ніч проти восьмого січня. На облавку перебували 167 людей, зокрема 11 українців. Усі загинули.
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