Іран вирішив не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського Боїнга, який збили у січні. за повідомленням місцевих ЗМІ, їх передадуть, імовірно, Франції.

Україна не раз закликала Іран якнайшвидше надати чорні скриньки літака для розшифрування та розслідування трагедії. Нагадаю, Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, збили в ніч проти восьмого січня. На облавку перебували 167 людей, зокрема 11 українців. Усі загинули.