В Україні знижується кількість хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Кількість хворих на коронавірус в Україні знижується. За минулу добу - 340 нових випадків. 10 - летальних. Загалом від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців. Померли - 718. За весь час епідемії діагностовано понад 24 тисячі заражень. Найбільше інфікованих - на Київщині та Буковині.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ - 58, Рівненській обл. - 57, також в Львівській обл. - 31.
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