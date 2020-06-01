Система охорони здоров'я, якої немає. Такий висновок зробив Максим Степанов за два місяці свого міністерства. Головний медик країни записав звернення і розкритикував медичну реформу. Сказав, зараз інформ-простір поділений на два табори:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Один табір - адепти так званої "псевдореформи", котрі мали абсолютну владу і майже чотири роки експериментували з українською медициною. З іншого боку - вітчизняні лікарі, медичні працівники всіх рівнів, які опинилися під загрозою звільнення. Зараз ці так звані реформатори стали критиками будь-чого, аби тільки здіймати публічний галас, щоб відволікти українців від провалів своєї діяльності. Все, що вони здобули, - це загроза звільнення десятків тисяч медиків та закриття сотень лікарень.