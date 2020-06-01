Правоохранители проверяют всех должностных лиц Кагарлицкого отделения, которые могли быть причастны к изнасилованию и допросам. Речь идет как о руководителе отделения, так и о вероятных свидетелях преступления среди полицейских.

Об этом после закрытого заседания рассказал журналистам глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, сейчас всех должностных лиц отделения, включая руководителя, проверяют на соответствие их действий служебным обязанностям.

"Речь идет о том, знал ли руководитель, что в его отделении происходят допросы. Несмотря на очевидный ответ, следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ", - отметил Монастырский.

К ответственности также могут привлечь полицейских, которые были свидетелями резонансного преступления.

"Относительно того, были ли выстрелы в отделении и были ли свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацией, это покрывание тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении идет речь", - добавил народный депутат.

Ранее мы писали, что под Киевом прямо в отделении полиции двое полицейских изнасиловали женщину.