Изнасилование и пытки в Кагарлыке: как реагируют в ООН [ Редактировать ]
Мониторинговая миссия ООН по правам человека осуждает пытки и изнасилование в Кагарлыке Киевской области, совершенные работниками местной полиции. Украинских силовиков просят быстро и тщательно расследовать эти преступления. Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.
В обращении говорится, что миссия по правам человека обеспокоена информацией о сексуальном насилии и пытках женщины и мужчины в полицейском участке в Кагарлыке.
Также в ООН напомнили, что ране спецдокладчик Нильс Мельцер подчеркивал, что Украине "необходимо принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".
"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке", - говорится в сообщении.
Кроме того, миссия ООН призывает Национальную полицию принять шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения, а также Верховную раду - привести статью 127 Уголовного кодекса (о пытках) в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв потенциальные лазейки для безнаказанности.
Ранее мы писали, что под Киевом прямо в отделении полиции двое полицейских изнасиловали женщину.
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