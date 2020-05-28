Мониторинговая миссия ООН по правам человека осуждает пытки и изнасилование в Кагарлыке Киевской области, совершенные работниками местной полиции. Украинских силовиков просят быстро и тщательно расследовать эти преступления. Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

В обращении говорится, что миссия по правам человека обеспокоена информацией о сексуальном насилии и пытках женщины и мужчины в полицейском участке в Кагарлыке.

Также в ООН напомнили, что ране спецдокладчик Нильс Мельцер подчеркивал, что Украине "необходимо принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".

"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке", - говорится в сообщении.

Кроме того, миссия ООН призывает Национальную полицию принять шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения, а также Верховную раду - привести статью 127 Уголовного кодекса (о пытках) в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв потенциальные лазейки для безнаказанности.

Ранее мы писали, что под Киевом прямо в отделении полиции двое полицейских изнасиловали женщину.