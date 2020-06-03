Увидеть звук: фотограф опубликовал уникальные снимки [ Редактировать ]
Фотограф Линден Гледхилл захотел увидеть, как выглядит звуковая волна, и выяснил это с помощью воды и неонового света. В результате получились завораживающие снимки, пишет novosti-n.org.
Гледхилл добился такого результата довольно просто. Резервуар с водой стоит на акустической колонке, разделенный тонкой мембраной.
Колонка управляется через усилитель, подключенный к компьютеру.
Когда звук выходит из колонки, Гледхилл фотографирует всю конструкцию сверху, смотря или на поверхность воды или так же, но через кольцо светодиодов.
Ранее мы писали о том, что ученые перевели структуру вируса в мелодию.
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