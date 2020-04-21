Исследователи из Массачусетского технологического института в США записали музыкальную композицию, которая отражает строение белка коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Композицию, которая длится около 1 часа 50 минут, опубликовали на платформе SoundCloud.

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"Команда профессора Маркуса Бюлера использовала искусственный интеллект для преобразования структуры коронавирусного белка SARS-CoV-2 в музыку. Исследователи присвоили каждой аминокислоте (строительному блоку белка) отдельную ноту. Затем алгоритм создал из этих нот мелодию", - говорится в сообщении.

Профессор Бюлер считает, что музыка даст людям возможность понять, что из себя представляет COVID-19. Ведь, по словам профессора, чтобы увидеть коронавирус, необходимо множество увеличенных изображений. А уши могут услышать его всего за пару секунд.

Мелодия воспроизводится 13-струнным восточным музыкальным инструментом, колокольчиками и флейтой.

Первые слушатели назвали музыку "успокаивающей" и "красивой". В то же время они удивились тому, что эта приятная мелодия "такая смертельная".

Стремительное распространение коронавируса подтолкнуло исследователей к тому, чтобы "открыть мозг для других способов обработки информации", - отметил Маркус Бюлер.

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