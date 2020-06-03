Стало известно, что во время беспорядков в США погибли по меньшей мере 11 человек. Среди погибших числятся сотрудники полиции.

Об этом сообщает телеканал KTLA.

Летальные исходы зафиксированы в нескольких штатах, большинство погибших являются афроамериканцами. Среди них - бывший футболист известный как "мистер Индианаполис" и федеральный офицер. Также неизвестный застрелил бывшего начальника полиции города Молин-Эйкрс (штат Миссури) Дэвида Дорна во время беспорядков. Он был убит после того, как пытался предотвратить ограбление ювелирного магазина, с владельцем которого он дружил.

Кроме того, во время протестов в США пострадали сотни людей, однако точное количество раненных и травмированных установить пока невозможно.

В Сент-Луисе во время стрельбы были ранены четверо полицейских. Также в больнице Лас-Вегаса один полицейский находится в критическом состоянии после пулевого ранения.

Напомним, из-за массовых антирасистских протестов и беспорядков Дональд Трамп готов принять решение о введении вооруженных сил в охваченные акциями города.