Во время протестов в США погибли не менее 11 человек [ Редактировать ]
Стало известно, что во время беспорядков в США погибли по меньшей мере 11 человек. Среди погибших числятся сотрудники полиции.
Об этом сообщает телеканал KTLA.
Летальные исходы зафиксированы в нескольких штатах, большинство погибших являются афроамериканцами. Среди них - бывший футболист известный как "мистер Индианаполис" и федеральный офицер. Также неизвестный застрелил бывшего начальника полиции города Молин-Эйкрс (штат Миссури) Дэвида Дорна во время беспорядков. Он был убит после того, как пытался предотвратить ограбление ювелирного магазина, с владельцем которого он дружил.
Кроме того, во время протестов в США пострадали сотни людей, однако точное количество раненных и травмированных установить пока невозможно.
В Сент-Луисе во время стрельбы были ранены четверо полицейских. Также в больнице Лас-Вегаса один полицейский находится в критическом состоянии после пулевого ранения.
Напомним, из-за массовых антирасистских протестов и беспорядков Дональд Трамп готов принять решение о введении вооруженных сил в охваченные акциями города.
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