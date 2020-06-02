Трамп назвал внутренним терроризмом протесты в США [ Редактировать ]
Президент Дональд Трамп заявил, что происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста. Он пообещал решить эту проблему.
Об этом сообщает SBS.
Трамп заявил, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.
"Это не мирный протест, а внутренний терроризм", - сказал он.
При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".
Напомним, США охватили массовые акции протеста из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Трамп готов привлечь Вооруженные силы США для прекращения протестов.
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