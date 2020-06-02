Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть национальную гвардию для прекращения протестов в стране. Он заявил, что в ином случае правительство США задействует Вооруженные силы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Он призвал в каждом городе обеспечить подавляющее присутствие силовиков до тех пор, пока не прекратятся массовые акции.

"Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах", - сказал Трамп.

Президент добавил, что готов задействовать Вооруженные силы США для "быстрого решения проблемы", если в городе или штате откажутся предпринять необходимые действия.

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