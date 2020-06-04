"Он мечтает вернутся к семье": Саша нуждается в срочной помощи [ Редактировать ]
За помощью обратились родные Александра Чалкова. У молодого мужчины - воспаление головного мозга, состояние очень тяжелое. На данный момент Саша находится в коме.
"Он молодой папа, он не сдается и хочет вернуться к семье. Мы делаем все возможное, что бы ему помочь", - рассказывает сестра Александра.
У Саши есть шансы вернутся к нормальной жизни. Однако, лечение дорогостоящее и неподъемное для родных. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе Саши людей.
Реквизиты для помощи:
4731219106185402 Чалкова О.В. (сестра)
5168742727377255 Чалкова Л.М. (мама)
МФО: 334851 ІПН: 3289018607
IBAN: UA963348510000026208111965273
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