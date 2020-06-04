За помощью обратились родные Александра Чалкова. У молодого мужчины - воспаление головного мозга, состояние очень тяжелое. На данный момент Саша находится в коме.

"Он молодой папа, он не сдается и хочет вернуться к семье. Мы делаем все возможное, что бы ему помочь", - рассказывает сестра Александра.

У Саши есть шансы вернутся к нормальной жизни. Однако, лечение дорогостоящее и неподъемное для родных. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе Саши людей.

Реквизиты для помощи:

4731219106185402 Чалкова О.В. (сестра)

5168742727377255 Чалкова Л.М. (мама)

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