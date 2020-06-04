"Укрспецекспорт" виграв багатомільйонний тендер у Пакистані [ Редактировать ]
"Укрспецекспорт" виграв багатомільйонний тендер у Пакистані та відкрив нову сторінку у співпраці з цією країною.
Українську сторону оголошено переможцем тендеру на ремонт літака-заправника Іл-78, відповідний контракт укладений ДК "Укрспецекспорт" із Управлінням закупок ВПС Пакистану.
Також отримано підтвердження від Військово-повітряних сил Пакистану щодо намірів укладання наступного пакету контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за підсумками виконання першого контракту. Роботи виконуватиме підприємство ДК "Укроборонпром" - ДП "Миколаївський авіаремонтний завод".
Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад 30 млн дол. США.
В березні цього року Пакистан відвідав командувач Повітряними силами Збройних сил України, генерал-полковник Сергій Дроздов, що стало важливою віхою в розвитку двосторонніх відносин.
Командувач ПС ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов (праворуч)
Реалізація вказаних контрактів гарантуватиме надходження до України валютних коштів, забезпечить довготривалими контрактами український оборонно-промисловий комплекс і зміцнить українські позиції на світовому ринку озброєнь і військової техніки (ОВТ).
Іл-78 (за кодифікацією НАТО - Midas) - призначений для дозаправки у повітрі військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак.
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