Microsoft выделит "астрономическую" сумму на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса потратит 100 миллионов долларов на распространение вакцины против коронавируса.
Об этом пишет Bloomberg.
По информации, такое решение было принято в связи с желанием помочь каждому получить нужный препарат.
Это позволит сделать все необходимое, чтобы после разработки вакцины все нуждающиеся получили к ней доступ.
Известно, что миллиардер собирается построить фабрики по производству вакцин в Африке и Азии.
Ранее мы писали о том, что Билл Гейтс дал прогноз о возобновлении нормальной жизни в мире после пандемии коронавируса.
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