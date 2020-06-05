Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса потратит 100 миллионов долларов на распространение вакцины против коронавируса.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации, такое решение было принято в связи с желанием помочь каждому получить нужный препарат.

Это позволит сделать все необходимое, чтобы после разработки вакцины все нуждающиеся получили к ней доступ.

Известно, что миллиардер собирается построить фабрики по производству вакцин в Африке и Азии.

Ранее мы писали о том, что Билл Гейтс дал прогноз о возобновлении нормальной жизни в мире после пандемии коронавируса.