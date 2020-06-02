Роботы вытесняют человечество: Microsoft уволила десятки сотрудников [ Редактировать ]
Компания Microsoft уволила 77 редакторов новостей. В Microsoft подчеркнули, что увольнения не связаны с кризисом из-за пандемии коронавируса, а совершены в рамках перераспределения ресурсов. Теперь обязанности редакторов будет выполнять искусственный интеллект. Об этом пишет The Verge.
"Искусственный интеллект пока что не способен создавать полноценный контент для новостных ресурсов, но уже сейчас десятки сотрудников новостных сервисов Microsoft лишились работы в процессе автоматизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания использует искусственный интеллект для сканирования контента, он обрабатывает и фильтрует его, предлагает иллюстрации для редакторов.
По данным Business Insider, в США без работы остались 50 человек. The Guardian сообщила, что еще 27 человек попали под сокращение в Великобритании. Эти редакторы работали над новостями и контентом для MSN.com в браузере Microsoft Edge и в различных приложениях Microsoft News. В частности, они занимались тщательным отбором контента.
Microsoft работает в новостном бизнесе более 25 лет, после запуска MSN в 1995 году. При запуске Microsoft News почти два года назад Microsoft сообщила, что у нее "более 800 редакторов, работающих из 50 мест по всему миру".
Ранее сообщалось, что в Китае робот вышел в прямой эфир.
Также мы писали о том, что роботы-официанты забрали роботу у корейцев.
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