Компания Microsoft уволила 77 редакторов новостей. В Microsoft подчеркнули, что увольнения не связаны с кризисом из-за пандемии коронавируса, а совершены в рамках перераспределения ресурсов. Теперь обязанности редакторов будет выполнять искусственный интеллект. Об этом пишет The Verge.

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"Искусственный интеллект пока что не способен создавать полноценный контент для новостных ресурсов, но уже сейчас десятки сотрудников новостных сервисов Microsoft лишились работы в процессе автоматизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания использует искусственный интеллект для сканирования контента, он обрабатывает и фильтрует его, предлагает иллюстрации для редакторов.

По данным Business Insider, в США без работы остались 50 человек. The Guardian сообщила, что еще 27 человек попали под сокращение в Великобритании. Эти редакторы работали над новостями и контентом для MSN.com в браузере Microsoft Edge и в различных приложениях Microsoft News. В частности, они занимались тщательным отбором контента.

Microsoft работает в новостном бизнесе более 25 лет, после запуска MSN в 1995 году. При запуске Microsoft News почти два года назад Microsoft сообщила, что у нее "более 800 редакторов, работающих из 50 мест по всему миру".

Ранее сообщалось, что в Китае робот вышел в прямой эфир.

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