Загострення під Попасною, це Луганська область. Останні три доби там зростає кількість обстрілів. На передовій працювали наші воєнні кореспонденти Руслан Смєщук та Вадим Ревун, і навіть потрапили під вогонь бойовиків. Їхній матеріал - далі.

Після декількох тижнів рясних злив на Донбасі, зараз потрапити на деякі позиції можна лише так - на військовій вантажівці. Цивільні авто просто зав'язнуть у багнюці.

Трясе у кузові неймовірно. Оператор ледь встигає знімати. Але інакше на нуль не потрапити.

Прибуваємо. Навкруги красивий луганський степ. Ось те місто на горизонті - окупований Первомайск. Колишня так звана "Казачья республіка", де бойовики вбивали бойовиків. Проте зараз вони стріляють в українських військових.

Антон, військовослужбовець Збройних Сил України:

Ну утро у нас началось с такого вот приветствия, полчаса до вашего приезда мы тоже подверглись обстрелу. Сказать что они имеют какую-то четкую хронологию - нет, спонтанные! Но частые.

Зараз тут загострення. Бойовики стріляють частіше і щільніше. Ще й активно застосують безпілотники.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Останні декілька днів тут ситуація накаляється, противник постійно відкриває вогонь в нашу сторону ми спостерігаємо їхні безпілотні апарати, як вони працюють, і це кожного дня. біля нас на сусідніх підрозділах працюють.

Переходимо на іншу позицію. Воякам тут узагалі доводиться багато ходити пішки. Техніку у відкритому степу намагаються зайвий раз, як то кажуть, "не світити".

Перше, що впадає в око, це вояки, які в бронежилетах та касках - копають окопи.

Зазвичай, солдати працюють без броні. Бо грунти тут суцільна глина - і так швидко втомлюєшся. А тут подвійне навантаження.

Влад, військовослужбовець ЗСУ:

Важко, і жарко зараз. Але для безпеки потрібно в бронежилетах. Адже і РПГ прилетіти може і можна, і кулі ось свистять над головою.

Усе через снайперський терор - це такий військовий термін. Ці позиції під постійним вогнем. Цілодобово. Ціна помилки - життя.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

У мене хлопці коли в спостережники спостерігали, тільки він проходив окошко - бойнічку, сразу в бойничку прилітає куля. Був рікошет. Зранку сьогодні активно стріляли зі стрілецької зброї. І вчора, і позавчора - з крупнокаліберного кулемета.

Невдовзі відчуваємо це на собі. Як воно - виживати у цих окопах.

Ну ви побачили? Ну свистіло над головою добряче. Ось так працюють. Ну це ще так, вони просто здороваються. І ви бачити ніхто на них не стріляв.

Пострілів чутно не було, стріляли з гвинтівки з глушником. Зараз на вогонь у відповідь суворі обмеження. Це можна робити лише в крайньому разі. Такі простріли - у цю категорію не потрапляють.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

У них напевно відбулася ротація - потому що до цього вони так не стріляли, і так влучно. Зараз вони влучно стріляють, видно що заїхали не комбайнери.

Невдовзі на ворожих позиціях, розвідка помічає якийсь підозрілий рух.

Цього разу пощастило, не стріляли. Нас швидко виводять з окопів, а потім вивозять із позицій.