ЗСУ укріплюють передові позиції на Світлодарській дузі [ Редактировать ]
Негода вносить свої корективи в бойові дії на Донбасі. Через потужні зливи "окопна" війна стає справжнім випробуванням для українських військових. На Світлодарській дузі останні два дні наші вояки без зупинки укріплюють оборону - і все це під обстрілами супротивника.
Передові армійські позиції на так званій Світлодарській дузі - це своєрідний виступ оборони між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. Місце, де бойові дії періодично вщухають, та повної тиші не буває майже ніколи.
Андрій, військовослужбовець ЗСУ:
Стрілецьку зброю, кулеметний можуть зробити обстріл. ДШК - переважно стрілецька зброя. - Намагаються ближче підходити? - Наблизитися до нас їм неможливо. - Через ландшафт? - Ну, ландшафт їм заважає, і немає відкритих місць.
На інших напрямках "Світлодарки" є ділянки, де бойовики можуть спробувати підібратися ближче. Але в такому разі отримають вогонь у відповідь. Тому поки що супротивник частіше вдається до позиційних обстрілів.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Вони провокують кожну ніч. Провокують на відповідь. Не було за весь час такого, щоб спокійно ніч пройшла - не було такого, скільки ми тут є. Але звична ситуація, нічого тут такого немає.
Увесь цей тиждень чи не щодня в цьому районі йшли рясні зливи. Окопи часто заливало. Проте вояки, здається, майже не звертали на це уваги. Як і ворожі кулі, для них - це вже звична річ.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Прилаштовуємося до умов, погода не змінює ситуацію. Вдягаємося по іншому. То ще літо, так що нормально, то восени не дуже - дається взнаки. А зараз - дощ є дощ, що робити?
Проте, навіть у таких умовах, ці чоловіки не припиняють копати нові окопи та поглиблювати старі. При тому, що ґрунт тут - здебільшого суцільне каміння.
Позивний "Гаммі", військовослужбовець ЗСУ:
То, что можно делать за сутки с обычной землей - мы делаем пару дней. Мы каждый день приходим и укрепляемся. Потому что, чем глубже закопаемся - тем безопаснее мы себя чувствуем. Тем тяжелее русским войскам будет нас захватить.
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