Настраиваются под стопу: украинский бренд представил сандалии-трансформеры [ Редактировать ]
Украинский бренд одежды FINCH представил свой новый продукт - хай-тек сандалии Outfield, которые, как заявили дизайнеры бренда, трансформируют представление об украинском продукте. Об этом пишет delo.ua.
"Outfield представляют собой конструктор: практически все элементы сандалий можно настроить под свой тип стопы, заменить цвета и добавить или обновить, используя составные элементы более новых моделей, а новые съемные конструкции в дальнейшем можно будет докупить", - говорится в сообщении.
Идея и дизайн сандалий принадлежат Александру Голубу, талантливому украинскому обувному мастеру, закройщику, автору одной из визитных карточек FINCH - минималистичных сандалий через палец, специально для которых дизайнеры создают японские носки таби.
В новых сандалиях Outfield Александр реализует все наработки за эти годы, делая пары более адаптивными и удобными. На создание одной пары уходит несколько дней, каждая собирается вручную из итальянского и японского сырья.
"Теперь, когда мы все привыкли ходить пешком больше, возможно, нам нужна хорошая пара летней обуви", - шутят FINCH.
Ранее мы писали о том, что KFC и Crocs выпустят обувь с запахом жаренной курочки.
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