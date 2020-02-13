KFC и Crocs выпустят обувь с запахом жаренной курочки [ Редактировать ]
На неделе моды в Нью-Йорке KFC и Crocs презентовали обувь, стилизованную под ведро с курицей. Сабо, покрытые куриным принтом, венчают декоративные куриные ножки с запахом, идентичным натуральному. Фото новинки опубликовали в соцсети Instagram.
Ожидается, что ароматная обувь появится в продаже уже этой весной. Пару сабо можно будет приобрести за 60 долларов.
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