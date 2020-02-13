На неделе моды в Нью-Йорке KFC и Crocs презентовали обувь, стилизованную под ведро с курицей. Сабо, покрытые куриным принтом, венчают декоративные куриные ножки с запахом, идентичным натуральному. Фото новинки опубликовали в соцсети Instagram.

Ожидается, что ароматная обувь появится в продаже уже этой весной. Пару сабо можно будет приобрести за 60 долларов.

Ранее сообщалось, что в космосе впервые испекли печенье. А также секонд-хенд перестанут ввозить в Украину.