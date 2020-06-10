В Еквадорі прокинувся найактвніший вулкан [ Редактировать ]
Вулкан Сангай вивергався в Еквадорі. Кілька населених пунктів засипало попелом. Зокрема й найбільше в країні місто - Гуаякіль. Там довелося тимчасово припинити роботу місцевого аеропорту, щоб розчистити злітні смуги. Подекуди перекрили рух транспорту, щоб осілий пил не здіймався у повітря. Сангай - найактивніший вулкан в Еквадорі. Гора розташована у джунглях, тому зазвичай місцевим не загрожує. Нині ж змінився напрямок вітру й попіл занесло в житлові райони.
Альфонсо Авесільяс, житель Гуаякіля:
Тротуари доводиться зі шланга поливати, бо пил одразу здіймається у повітря, якщо мести віником. Ми з сусідами вирішили прибирати вулиці разом, я їм і машини допомагав мити. Дуже погано відчищаються.
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