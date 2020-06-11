В четверг, 11 июня, исполняется ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза.

Безусловно, безвиз для Украины был настоящей мечтой. Однако, оправдались ли все ожидания граждан нашей страны? Podrobnosti.ua разбирались в ситуации.

Долгая дорога

Прежде чем был подписан безвиз, украинским властям пришлось целых 11 лет обсуждать вопрос визовой либерализации Украины с руководством Евросоюза. Первый раз о нем заговорили еще в 2006 году, а спустя два года на Парижском саммите Виктор Ющенко договорился с руководством ЕС о начале диалога по определению условий для безвизового режима.

Однако, было много трудностей и препятствий, которые не давали Украине добиться своей цели. Во времена президентства Виктора Януковича власти предприняли несколько шагов для получения безвизового режима, однако, в последний момент все снова отложилось.

За неделю до судьбоносного для Украины Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" 29 ноября 2013, когда Соглашение об ассоциации должно было быть подписано, правительство во главе с Николаем Азаровым остановило подготовку к его подписанию. Решение объяснили серьезными экономическими угрозами для страны.

Затем начался Евромайдан, и на некоторое время тема безвиза отошла на второй план.

С приходом к власти Петра Порошенко вновь появились надежды на получение безвиза. После долгих переговоров Украине все таки удалось добиться своей цели.

Цифры

Так, с 2017 года Украина значительно укрепила свои позиции в мировом рейтинге паспортов, владельцы которых имеют право на безвизовое посещение тех или иных стран. Для украинцев остаются легко доступны 128 стран мира.

Стоит отметить, что хоть многие критиковали получение безвиза и пророчили, что мало кто будет им пользоваться, факты говорят совсем обратное.

"С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 года по апрель 2020 года) украинцы в целом провели почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим, так и не биометрическим документам. Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше - граница со Словакией", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Перспективы

В ситуации пандемии коронавируса и затяжного карантина многое в сферах нашей жизни перевернулось вверх дном. Некоторые страны ЕС ввели специальные временные визы на въезд. Какими будут правила въезда после окончания карантина, никто не знает. Этот вопрос официальному Брюсселю еще предстоит урегулировать. Однако, в таких условиях многие заговорили о том, что безвизовый режим могут отменить.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что безвизовый режим со странами ЕС не будет разрушен коронавирусом.

"Если Шенген будет формально или, по сути, потерян, я думаю, что это будет непоправимый удар по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - отметил Кулеба.

Однако, срочно покупать "билеты на европейское море" точно не стоит. Даже после восстановления авиасообщения для украинских путешественников, остается опасность получить отказ во въезде или испорченный отдых.