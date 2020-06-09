В Киеве на людей упало крупное дерево [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июня, в Киеве из-за сильных порывов ветра на двоих людей упало крупное дерево. На месте работают медики, один человек, получил травмы.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Чрезвычайное происшествие случилось днем на территории Национального авиационного университета неподалеку от первого корпуса. Дерево упало на пешеходную зону на людей, которые в это время сидели на скамейке. На место ЧП вызвали медиков и коммунальщиков.
"Прибило молодого человека и девушку. Мужчина отделался ушибами, у девушки, судя по всему, перелом руки", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Черкасской области шторм повалил десятки деревьев.
Также сообщалось, что во Львовской области выпал град.
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