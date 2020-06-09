Во вторник, 9 июня, в Киеве из-за сильных порывов ветра на двоих людей упало крупное дерево. На месте работают медики, один человек, получил травмы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Чрезвычайное происшествие случилось днем на территории Национального авиационного университета неподалеку от первого корпуса. Дерево упало на пешеходную зону на людей, которые в это время сидели на скамейке. На место ЧП вызвали медиков и коммунальщиков.

"Прибило молодого человека и девушку. Мужчина отделался ушибами, у девушки, судя по всему, перелом руки", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области шторм повалил десятки деревьев.

Также сообщалось, что во Львовской области выпал град.