В Одессе двухлетняя девочка, которая упала в бассейн и была в коме более двух недель, умерла. Об сообщает "Сегодня".

"Этот случай, когда девочка упала в бассейн, произошел 9 мая. Девочка умерла вчера, 26 мая, в больнице", - сказала спикер полиции Любовь Гордиевская.

Издание Думская пишет, что инцидент произошел в ресторане, расположенном в селе Фонтанка Одесской области. Девочка бегала без присмотра возле водоема и случайно упала в воду.

Ее доставили в одну из больниц города, где за ее жизнь все это время боролись в отделении интенсивной терапии.

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