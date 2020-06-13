Иранские власти официально попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом заявил посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш, передает Reuters.

"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещения BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - сказал Парвареш.

Ранее сообщалось, что Иран передаст в Париж "черные ящики" со сбитого украинского самолета, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Украина требует получить доступ к "черным ящикам" прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что официальный Киев ведет переговоры с Тегераном о получении бортовых самописцев.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 из Тегерана в Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.

Ранее сообщалось, что в деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых.