Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" сбитого самолета МАУ [ Редактировать ]
Иранские власти официально попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом заявил посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш, передает Reuters.
"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещения BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - сказал Парвареш.
Ранее сообщалось, что Иран передаст в Париж "черные ящики" со сбитого украинского самолета, как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.
Украина требует получить доступ к "черным ящикам" прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что официальный Киев ведет переговоры с Тегераном о получении бортовых самописцев.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 из Тегерана в Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.
Ранее сообщалось, что в деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых.
по теме
Іран доправить до Франції "чорні скриньки" зі збитого українського літака
Літак української авіакомпанії МАУ збили іранські військові в Тегерані 8 січня - на облавку було 176 людей, усі вони загинули
Авиакатастрофа с МАУ: Иран заявил о переговорах по "черным ящикам"
Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк и заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд обсудили авиакатастрофу в Тегеране
Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали 6 фигурантов по делу
Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей
Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали шесть человек
В Иране задержали шесть человек. Они оказались причастны к делу об авиакатастрофе самолета МАУ
Авиакатастрофа МАУ: Иран заявил о завершении расследования трагедии
Иран может дать "черные ящики" компаниям, способным читать их по контракту