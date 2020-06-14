На Харьковщине мужчина пытался подорваться на гранате [ Редактировать ]
Фото: Slavdelo.dn.ua
62-летний житель города Изюма в попытке покончить с собой хотел подорваться на гранате.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в местную больницу.
Отмечается, что самоубийца-неудачник имел проблемы со здоровьем, что и побудило его к тому, чтобы свести счеты с жизнью.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что в Харьковской области мужчина также подорвался на гранате. В этом случае потерпевший погиб от полученных травм.
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