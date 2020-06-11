Под Харьковом мужчина подорвался на гранате [ Редактировать ]
В среду, 10 июня, в пгт. Краснопавловка Харьковской области случилось происшествие. Так, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина подорвал себя гранатой. На спецлинию полиции 102 позвонили около 22:30.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
На место происшествия выехали оперативники и спасатели. Предварительно полицейские установили, что 45-летний местный житель подорвал себя гранатой в районе лесополосы. Мужчина от полученных травм погиб.
Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского ОП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали, что в квартире депутата прогремел взрыв.
по теме
Под Харьковом трагически погиб ребенок
В среду, 10 июня, в Харьковской области случилось происшествие
В Харькове мужчина пытался сжечь себя в ломбарде
Во вторник, 26 мая, в Харькове задержали мужчину, который едва не поджег себя
Переговоры по Донбассу: переселенцы в ТКГ будут участвовать постоянно
В Офисе президента сделали заявление
Невыносимая жара: синоптики шокировали украинцев прогнозом погоды
В четверг, 11 июня, по прогнозам синоптиков, во всех областях Украины будет очень жарко