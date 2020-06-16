Viber "включил" в Украине новую функцию [ Редактировать ]
Мессенджер Viber запустил на территории Украины возможность групповых звонков до 20 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Viber.
По информации, продолжительность звонков стала неограниченной, что позволяет приложению обойти другой популярный ресурс для видеоконференций.
При групповых видеовызовах трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и / или видео и посмотреть, сделали ли это другие.
Ранее мы писали о том, что в Viber создал специальный сервис для медиков на время пандемии коронавируса. Там напоминается про правила работы с инфицированными людьми.
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