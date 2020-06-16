Мессенджер Viber запустил на территории Украины возможность групповых звонков до 20 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Viber.

По информации, продолжительность звонков стала неограниченной, что позволяет приложению обойти другой популярный ресурс для видеоконференций.

При групповых видеовызовах трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и / или видео и посмотреть, сделали ли это другие.

Ранее мы писали о том, что в Viber создал специальный сервис для медиков на время пандемии коронавируса. Там напоминается про правила работы с инфицированными людьми.