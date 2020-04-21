Борьба с коронавирусом: в Viber появился сервис для медиков [ Редактировать ]
Украинская служба здоровья разработала для мессенджера Viber специальный сервис, который поможет медикам лучше ориентироваться в войне с коронавирусом.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья.
По информации, сервис, который представляет собой чат-бот, предоставляющий инструкции, как правильно вести себя с инфицированными коронавирусом.
"Мы стремимся быть ближе к каждому человеку, который нуждается в информации, разъяснениях и алгоритмов действий. И мы надеемся, что наш канал в Viber станет удобным и оперативным источником получения такой информации. Тем более, когда ситуация вокруг меняется так быстро и от достоверной и своевременной информации так много зависит",- отмечается в сообщении.
Известно, что для начала диалога нужно написать слово "Коронавирус".
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