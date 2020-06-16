Во вторник, 16 июня, в киевском метро задержали мужчину, проникшего в туннель. Из-за этого было частично парализовано движение поездов по красной ветке.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что инцидент произошел на станции "Берестейская".

"На станции "Берестейская" зафиксировано проникновение пассажира в тоннель. Мужчина задержан, с ним работают правоохранители. Движение восстановлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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