В Twitter появилась долгожданная функция [ Редактировать ]
В социальной сети Twitter начала работать функция публикации голосовых сообщений. Пока что функция тестируется и будет доступна ограниченному количеству людей. Об этом в своем официальном аккаунте сообщает Twitter.
Указано, что длительность каждого голосового твита - 140 секунд. Если же сообщение окажется длиннее - оно автоматически разделится на несколько записей, а платформа Twitter создаст из сообщений тред.
"С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным", - говорится в сообщении.
Чтобы записать голосовое сообщение - нужно нажать на иконку, которая изображает звуковые волны. Сейчас такая функция доступна некоторым пользователям, у которых устройства на базе операционной системы iOS.
Компания обещает, что через несколько недель функция станет доступной для всех владельцев смартфонов с iOS. Однако, в Twitter не сообщили пока, когда возможностью записывать голосовые твиты смогут воспользоваться.
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