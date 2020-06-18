Контракт на $600 000 000 для защиты Черного моря [ Редактировать ]
Украина получит от Соединенных штатов восемнадцать современнейших военных катеров модели Mark VI для защиты акватории Черного и Азовского морей. Общая сумма контракта 600 миллионов долларов - выяснил в Государственном департаменте США спецкор "Подробностей" в США Дмитрий Анопченко.
Как пишет Дмитрий в своем Facebook, идея этой поставки давно обсуждалась, но лишь сейчас американская администрация официально уведомила Конгресс о согласии на осуществление Киевом закупки этих военных кораблей. Причем два из них будут поставлены за деньги Минобороны - в качестве военной помощи, а шестнадцать будут закуплены.
По данным информированного чиновника из Госдепартамента США, речь идет о пакете, который (помимо 16 катеров) включает еще и поставку оружейных систем (Seahawk A2 gun systems), пушек (MK44 cannons), коммуникационного и вспомогательного оборудования. Причем контракт будет профинансирован частично за украинские бюджетные средства, частично - за деньги американского правительства (в рамках программы военных грантов и кредитов, Foreign Military Financing program).
Mark VI часто используют силы специальных операций - катера маневренные, быстрые, могут передвигаться на мелководье. И военные эксперты, на которых ссылается Дмитрий Анопченко, называют этот проект "ассиметричным ответом" России на Черном море. Поскольку появление у Украины таких военных судов позволит сдержать Кремль от возможной операции на море, в разы увеличив для Москвы цену решения о наступлении.
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