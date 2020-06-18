Население Украины существенно уменьшилось - Госстат [ Редактировать ]
По состоянию на май 2020 года население Украины составляет 41 млн 806 тысяч человек. При этом за январь-апрель численность населения уменьшилась на 96,2 тысячи человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
- Так, в Украине в период январь-апрель родилось 92,3 тысячи детей, в то время как годом ранее показатель составлял 99,1 тысячи.
- За этот же период зафиксирована естественная убыль населения - 102,9 тысячи человек, тогда как прошлом году она составила 108 тысяч человек.
Число приехавших в Украину за отчетный период превысило количество выехавших из страны на 6755 человек. За первые четыре месяца прошлого года этот показатель составлял более 10,77 тысяч человек.
Кроме того, в Украине существенно возросла смертность. На 100 умерших приходится 47 новорожденных.
Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Ранее сообщалось о том, что переселенцам упростили выдачу документов.
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