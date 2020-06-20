Та чи почує президент і прем'єр вітчизняних виробників?

Бути чи не бути іноземним добривам на території України? Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішить в понеділок. Представники вітчизняних хімзаводів кажуть, це рішення для галузі стане доленосним. Зараз вони відчайдушно намагаються захистити український ринок від імпортних добрив. Подробиці в матеріалі.

Українські хіміки просять Уряд обмежити ввезення іноземних добрив через введення спеціальних квот. І віддати імпортерам не більше чверті ринку, а решту - це 75% - залишити за українськими виробниками.

Український хімпром здатний повністю забезпечити вітчизняний аграрний сектор добривами вищої якості. Вітчизняні заводи здатні зробити в рік більше п'яти млн тонн азотних добрив, в той час як аграрії потребують трохи більше 4. Тож, навіщо на українському ринку іноземна продукція?

Леонід Бугайов, голова правління ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот":

Просьба нагрузить предприятие хотя бы не на сто процентов, ну хотя бы на 80%, сейчас предприятие нагружено всего лишь на 30%, мы готовим к пуску еще один цикл по производству аммиака, цех по производству карвомида, но то, что творится на рынке, как бы, очень неприятно для украинского производителя.

Віталій Скляров, голова правління ПРАТ "Азот":

Отсутствие квот на ввоз минеральных удобрений в Украину приведет к тому, что многие украинские предприятия могут остановится, снижение мощности до уровня 80% ставит вопрос о рентабельности работы предприятия. Это приведет к сокращению рабочих мест.

Російські лобісти намагаються використовують всі методи, від мітингів до підкупу окремих нардепів. Мета - переконати український Уряд дати зелене світло імпортним добривам. Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі перейшло в політичну площину. тема активно обговорюється в офісі Президента, але з хіміками президент ще не зустрівся. і саме зараз вже безпосередньо від Президента залежить, чи будуть іноземні компанії господарювати на українському ринку.

6 найбільших хімпідприємств України та Союз хіміків звернулися до Кабміна та глави держави зі зверненням. Вони заявили, що в разі не введення квот, скорочення працівників в хімічній галузі сягне 40 %. Постраждає близько 100 тис людей, а деякі заводи можу зупинитися.

Сьогодні стало відомо, що навіть найбільший державний "Одеський припортовий завод" також звернувся до голови Одещині з проханням донести до президента позицію заводу щодо захисту українського ринку.

"Відмова від введення розумних обмежень на імпорт мінеральних добрив сприймається нами як фактична відмова від підтримки всієї української хімічної промисловості. Ми просимо адекватних заходів для захисту інтересів вітчизняних виробників, які є в руках уряду. Просимо вас донести до перших осіб держави позицію нашого підприємства"

Якщо в Україні не вистачить політичної волі прийняти рішення про обмеження імпорту, є ризик, що український ринок заповнять саме російські добрива. До речі, їх в обхід існуючим санкціям завозять російські заводи через Білорусію, Латвію, Польщу і Грузію.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

Вы знаете, российские химики очень хотят зайти на украинский рынок, почему по итогам первого квартала они недополучили около полумиллиарда валютной выручки, у них проблемы со сбытом, у них перепроизводство. Такой громадный рынок как Украина должен в первую очередь позаботится о своих предприятиях, о том чтоб были рабочие места, о том чтоб украинские аграрии покупали украинское удобрение, тогда это вин-вин ситуация, когда выиграют все.

Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України:

Каждая тонна производимых в стране удобрений делает богаче украинского производителя и украинского рабочего. И вопрос о квотах - это вопрос, какая экономика получит эти деньги - украинская или российская, то ли литовская, то ли турецкая.

Та чи почує президент і прем'єр вітчизняних виробників? І чи зможе влада захистити інтереси українців в торговельній війні, яка триває майже рік? Хто ж переможе в цій торгівельній війні - Україна чи Росія? Рішення про це мають ухвалити вже найближчими днями.