Возле Стоунхенджа нашли древние шахты [ Редактировать ]
Археологи обнаружили вблизи Стоунхенджа древние шахты возрастом более 4500 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Находка расположена в трех километрах от Стоунхенджа. Шахты создают кольцо вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс. Ученые отмечают, что там жили строители мегалитического сооружения.
Два десятка шахт образовывают круг диаметром два километра. Каждая из них имеет более 10 метров в диаметре и пять метров глубины.
Образцы, взятые в шахтах, позволили ученым лучше понять ландшафт и события данной местности. Также находка расскажет о жизни и верованиях строителей Стоунхенджа.
Археологи предполагают, что шахты очерчивали границу священной зоны вокруг Стоунхенджа.
Специалисты рассказали о находке в День летнего солнцестояния, его традиционно празднуют в Стоунхендже.
Другая мрачная находка археологов в Шотландии не вызывает сомнений в подлинности.
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