Археологи обнаружили вблизи Стоунхенджа древние шахты возрастом более 4500 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Находка расположена в трех километрах от Стоунхенджа. Шахты создают кольцо вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс. Ученые отмечают, что там жили строители мегалитического сооружения.

Два десятка шахт образовывают круг диаметром два километра. Каждая из них имеет более 10 метров в диаметре и пять метров глубины.

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Образцы, взятые в шахтах, позволили ученым лучше понять ландшафт и события данной местности. Также находка расскажет о жизни и верованиях строителей Стоунхенджа.

Археологи предполагают, что шахты очерчивали границу священной зоны вокруг Стоунхенджа.

Специалисты рассказали о находке в День летнего солнцестояния, его традиционно празднуют в Стоунхендже.

Другая мрачная находка археологов в Шотландии не вызывает сомнений в подлинности.