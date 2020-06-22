Туристы испугались "хищного" жирафа (видео) [ Редактировать ]
Жираф в Индии начал преследовать джип с туристами, чем их сильно напугал.
Об этом пишет Mid-day.
По информации, животное смогло обогнать автомобиль и стало перед ним, внимательно наблюдая за действиями людей.
Никогда не связывайтесь с жирафом. Посмотрите видео, чтобы узнать, насколько сильны их ноги. Одним ударом они могут повалить любого на землю. Они бегут с огромной скоростью с таким изяществом.
Отмечается, что посетители национального парка смогли успешно скрыться от погони.
Never mess up with a Giraffe.— Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) June 19, 2020
Watch the video to know how powerful are their legs. With one kick they can take anyone to ground. They run at a great speed with so much of grace. Video via FB. pic.twitter.com/rWAQpa9NtQ
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