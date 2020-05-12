В Индии мохнатый "медвежатник" взломал банкомат (видео) [ Редактировать ]
В Нью-Дели обезьяна решила показать мастер-класс по ограблению банкомата.
Об этом пишет The Times of India.
По их словам, камера видеонаблюдения зафиксировала животное висящие на банкомате и открывающее его.
Отмечается, что обезьяна убежала с места преступления до приезда правоохранителей, а банковская машина была открыта и возле нее лежали кучи денег.
Известно, что инцидент произошел по причине карантина на улицах города и животные чувствуют свою свободу.
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