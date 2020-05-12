В Нью-Дели обезьяна решила показать мастер-класс по ограблению банкомата.

Об этом пишет The Times of India.

По их словам, камера видеонаблюдения зафиксировала животное висящие на банкомате и открывающее его.

Отмечается, что обезьяна убежала с места преступления до приезда правоохранителей, а банковская машина была открыта и возле нее лежали кучи денег.

Известно, что инцидент произошел по причине карантина на улицах города и животные чувствуют свою свободу.

Читайте также, обезьяна в Индонезии занялась киднеппингом. Животное угнало мотоцикл и пыталось похитить ребенка.