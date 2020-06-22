Ще одна партія американського озброєння вирушає до України. Вже готовий до відправлення вантаж, серед якого ракети для протитанкових комплексів "Джавелін".

Про це транспортне командування Пентагону сповістило у своєму твіттері. У повідомленні учергове підкреслено - США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Минулого тижня до Києва вже доправили військовий вантаж зі Штатів. Загалом, Вашингтон надасть нам озброєнь і техніки на суму понад 60 мільйонів доларів.