Україна отримає озброєння від США [ Редактировать ]
Ще одна партія американського озброєння вирушає до України. Вже готовий до відправлення вантаж, серед якого ракети для протитанкових комплексів "Джавелін".
Про це транспортне командування Пентагону сповістило у своєму твіттері. У повідомленні учергове підкреслено - США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Минулого тижня до Києва вже доправили військовий вантаж зі Штатів. Загалом, Вашингтон надасть нам озброєнь і техніки на суму понад 60 мільйонів доларів.
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