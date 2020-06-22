День пам’яті жертв Другої світової війни на Одещині: "Опозиційна платформа - За життя" реставрувала застарілий меморіал [ Редактировать ]
Вшановували жертв Другої світової війни і на Одещині. Як згадували трагічні події - дивіться далі.
Село Барабой під Одесою. Тут у братській могилі поховані двадцять дев'ять воїнів радянської армії, які загинули під час боїв за визволення краю від нацистських загарбників. Меморіал застарів, тож місцева команда "Опозиційної платформи - За життя" вирішила відновити його.
Юрій Нікітінський, депутат Овідіопольської райради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы скинулись: кто что принес - кто-то краску, кто-то кисточки - ну, вот, грубо говоря, своими средствами полностью реставрируем памятник.
Оновили клумбу та меморіальні написи.
Роман Сеник, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Ремонтируем, цементируем и ступеньки, лавочки, вырубили все, что лишнее, чтобы его с дороги было видно. Здесь место такое - очень знаковое для людей.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы откликнулись на нее и мне приятно сегодня какой-то свой позитивный вклад внести в увековечивание и в поддержание памяти о наших воинах освободителях. Я считаю, что опять же в условиях нынешних, когда, к сожалению, не то, что попытки, а искривление во многом на государственном уровне правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о роли в этом воинов-освободителей Красной армии - я считаю, что нужно делать все для того, чтобы правда истории торжествовала, для того, чтобы будущие поколения видели уважение к тем святыням, памятникам.
Політична партія щороку проводить подібні акції, реставруючи пам'ятники, присвячені Другій світовій.
Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":
Если бы так сделала каждая команда, наверное бы, по всей стране значительно было бы больше, чище, краше. Мы выбирали такие памятники, которые заброшены, которые забыты, мы их восстанавливаем, дабы память в наших сердцах и в наших умах никогда не забывалась, никогда нельзя было стереть эту историю и переписать тем более.
Тож в "Опозиційній платформі - За життя" закликають: у пам'ятні дні не лише нести квіти до меморіалів, а ще й стежити, щоб вони мали належний вигляд.
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