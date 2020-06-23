Во вторник, 23 июня, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе утром в ходе торгов упали в цене до 42,97 доллара за баррель. Об этом передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%.

Напомним, что швейцарский банк UBS опубликовал прогноз, что ослабление ограничений может привести к балансу спроса и предложения на рынке нефти уже в третьем квартале 2020 года.

К концу текущего года нефть марки Brent может подорожать до $43 за баррель, а к середине 2021 года - до $55.