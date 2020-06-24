COVID-19 діагностували у першої ракетки світу - сербського тенісиста Новака Джоковича. Він - організатор серії турнірів на Балканах.

Під час останнього - інфікувалися кілька гравців. Джокович висловив співчуття і заявив, що змагання провели з огляду на покращення епідеміологічної ситуації. Утім, як виявилося, відновлювати турнір зарано. Спортсмен самоізолюється на 14 днів. Тест також підтвердив СOVID-19 у його дружини.