У Кропивницькому легендарні кіборги - бійці третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго змагалися у шаховому турнірі. Його командування частини організувало вперше. І не для забави, а для тренування у бійців навичок стратегії, логічного мислення, тактики та інтуїції. Участь у змаганнях взяли майже три десятки спецпризначенців. Як відбувся турнір - дивімося далі.

Три десятки бійців третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго сіли за шахівниці.

Боєць Олена служить в частині вже два роки. Дівчина родом з Луганщини. У шахи востаннє грала ще в школі.

Олена, військовослужбовець Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго:

Кожен військовослужбовець, незалежно від його посади має мати такі навички, як стратегічне планування на кілька кроків вперед, тому це дуже великий плюс. Поки що я відчуваю, що буду тримати оборону, буде тактика захисту.

А от кухар у цивільному житті, а нині військовий Анатолій у шахи готовий позмагатися ледь не щодня: із сином, друзями та з військовими.

Анатолій, військовослужбовець Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго:

За шахматы всегда приятно садиться, для развития, как турнир прекрасный, всегда есть возможность поучаствовать.

Гра в шахи розвиває вміння швидко приймати рішення, а для вояків це - на вагу життя.

Олег Чижиков, головний суддя змаган:

Военные не только физически крепкие люди, а шахматы ж развивают и логику, а еще многие говорят память, и почему то не говорят что шахматы развивают еще и интуицию. Я думаю, что для военных шахамты очень важны, потому что 30% как минимум принимаються решений интуитивных нами, а у военных это и больше, такая обстановка когда анализировать, расчитывать нету время, поэтому решение принимаешь интуитивно.

Шахові турніри у військовій частині відтепер планують проводити регулярно.